Девять кандидатов допустили к участию в конкурсе на пост главы Национального центра по борьбе с коррупцией. Среди них бывший замдиректора учреждения Кристина Цэрнэ, а также генеральный секретарь аппарата президента Руслан Фолча.
В опубликованном на сайте парламента списке значится и бывший глава управления Службы информации и безопасности Дорин Горя. Претендует на этот пост и преподаватель Полицейской академии Вячеслав Гуцан. А вот бывшего замглавы управления НЦБК Михаила Гофмана в списке нет, хотя пресса писала, что он тоже намерен участвовать в конкурсе.
Ранее некоторые кандидаты, в том числе Кристина Цэрнэ, отмечали отсутствие прозрачности при проведении конкурса. Заседание профильной комиссии, которая рассматривала анкеты претендентов, проходило за закрытыми дверями.
Должность главы НЦБК стала вакантной 8 июня, после того как альянс ПРСМ-ACUM отправил в отставку Богдана Зумбряну. Сейчас его обязанности выполняет его заместитель Лидия Киреогло.
Конкурс на пост главы НЦБК стартовал 28 июня. Парламентская комиссия по вопросам права продлила его до 19 июля. Результаты объявят 29 числа.
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