Бывший министр транспорта, либерал Юрий Киринчук, приговоренный к трем с половиной годам тюрьмы публикует в социальных сетях фотографии с отдыха. Накануне он выложил в фэйсбуке снимок, на котором запечатлен на моторной лодке, скорее всего, за пределами страны.
Полиция, между тем, заявляет, что для задержания Киринчука нужен ордер на арест, однако судья, который вел его дело, до сих пор его не выдал. Апелляционная палата, которая рассматривала дело бывшего министра, отметила, что выскажется по этому поводу позже. Наши журналисты попытались связаться с самим Киринчуком, однако он на телефонные звонки не ответил.
Напомним, бывшего министра транспорта задержали в 2017 году по подозрению в коррупции и извлечение выгоды из влияния. По данным следствия, он оказывал давление на компанию-победительницу тендера на ремонт дороги. Проект финансировал Европейский инвестиционный банк. Киринчук потребовал уступить половину работ близким ему фирмам. Спустя несколько месяцев после задержания, он признал вину и пошел на сделку со следствием, поэтому судебный процесс проходил в упрощенном виде. На оглашении вердикта Киринчук не присутствовал.
По словам прес-секретаря столичной полиции Натальи Стати, через несколько дней после вынесения приговора правоохранители наведались к нему домой, но не застали его там. Согласно publika.md, Киринчук покинул страну сразу после вынесения приговора.
Комментарии
- Башкан Гагаузии Ирина Влах инициировала поправки в закон "о прокуратуре"
- Новый день - новая партия: Геннадий Бузилэ намерен зарегистрировать формирование под названием APEL
- Брат президента Молдовы стал совладельцем строительного бизнеса с Игорем Чайкой
- Новым председателем ЦИК стал Дорин Чимил
- Судебное заседание по делу Илана Шора перенесли
- Парламентское большинство отказывается заслушать министра образования по вопросу о закрытии школ
- Мэров из ЛДПМ перетягивают в ПДС и ППДП, в противном случае угрожают уголовными делами
- Назначение Георгия Балана состоялось по телефонному звонку
- Назначения сомнительного характера: Генсекретаря кабинета министров назначили без конкурса
- Павел Филип покинул пост председателя ДПМ
- В Париже ограбили венецианского принца
- Пользователей предупредили о новом мошенничестве через FaceApp
- Магнитные бури в августе: когда ожидается метеоудар
- В Одесской области два пешехода жестоко избили водителя иномарки, стрелявшего в них из травмата
- В столице Сомали произошел взрыв
- Шахты под Кишиневом затапливает водой: часть Рышкановки со временем может обрушиться. ФОТО
- Десятки людей приезжают в село Бардар, чтобы увидеть пруд с сотнями крупных и ярких кувшинок
- Гороскоп на неделю: астрологи назвали счастливчиков среди знаков Зодиака
- Назван простой способ хорошо выспаться
- ЦИК обработала более 35% протоколов: какие партии проходят в Раду
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei