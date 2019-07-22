Приговоренный за коррупцию бывший министр транспорта отдыхает на море

Бывший министр транспорта, либерал Юрий Киринчук, приговоренный к трем с половиной годам тюрьмы публикует в социальных сетях фотографии с отдыха. Накануне он выложил в фэйсбуке снимок, на котором запечатлен на моторной лодке, скорее всего, за пределами страны.

Полиция, между тем, заявляет, что для задержания Киринчука нужен ордер на арест, однако судья, который вел его дело, до сих пор его не выдал. Апелляционная палата, которая рассматривала дело бывшего министра, отметила, что выскажется по этому поводу позже. Наши журналисты попытались связаться с самим Киринчуком, однако он на телефонные звонки не ответил.

Напомним, бывшего министра транспорта задержали в 2017 году по подозрению в коррупции и извлечение выгоды из влияния. По данным следствия, он оказывал давление на компанию-победительницу тендера на ремонт дороги. Проект финансировал Европейский инвестиционный банк. Киринчук потребовал уступить половину работ близким ему фирмам. Спустя несколько месяцев после задержания, он признал вину и пошел на сделку со следствием, поэтому судебный процесс проходил в упрощенном виде. На оглашении вердикта Киринчук не присутствовал.

По словам прес-секретаря столичной полиции Натальи Стати, через несколько дней после вынесения приговора правоохранители наведались к нему домой, но не застали его там. Согласно publika.md, Киринчук покинул страну сразу после вынесения приговора.