Приостановили финансирование программы "DAR 1+3"

Программа "DAR 1+3", которая предусматривает сотрудничество центральной администрации, местных властей и диаспоры в реализации социальных проектов, была приостановлена.

Как отмечается в пресс-релизе Бюро межэтнических отношений, до конца этого года финансирование должны были получить 30 проект по развитию. Однако деньги на них не выделят пока не будут объявлены результаты местных выборов, которые намечены на октябрь.

Получить комментарий Бюро по этому поводу не удалось. Но один из консультантов программы "DAR 1+3" Валерий Сажин заявил, что с предложением приостановить финансирование на период местных выборов выступили как партнеры по развитию, так и мэры населенных пунктов, в которых должны были внедрить проекты. Сажин также уточнил, что отобранные до сих пор проекты рассмотрят повторно.

В то же время, отмечается, что несмотря на приостановку финансирования, до конца года будет организован очередной конкурс на получение грантов в рамках программы. Деньги выделят на проекты по развитию инфраструктуры, защите окружающей среды, экономике, культуре и образованию. Программа "DAR 1+3" была запущена в январе этого года. Она рассчитана на шесть лет.