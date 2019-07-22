Новый клип Мадонны стал интернет-хитом

Композиция из видео вошла в последний альбом исполнительницы под названием Madame X, вышедшей в июне.

Певица Мадонна представила свой новый клип на композицию Batuka. Записана она была с женским оркестром Orquestra Batukadeiras. Ролик за три дня набрал более 1,2 миллионов просмотров на YouTube-канале певицы.

Ролик Мадонны снимался в столице Португалии Лиссабоне и изобилует яркими кадрами и живописными пейзажами с океаном. Режиссером его выступил Эммануэль Аджей, передает Корреспондент.

Песня Batuka вошла в последний альбом исполнительницы Madame X, выпущенный 14 июня.