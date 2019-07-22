В Одесской области два пешехода жестоко избили водителя иномарки, стрелявшего в них из травмата

Все участники конфликта получили ранения и привлекаются к уголовной ответственности.

В Одесской области два пешехода жестоко избили водителя внедорожника, ранившего их из травматического пистолета. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, происшествие имело место вчера, 21 июля, в одном из сел Белгород-Днестровского района.

«Местный житель, управлявший Mitsubishi, ранил из травмата двух прохожих, которые приехали из соседних сел. А те, в свою очередь, избили водителя до потери сознания и поехали на его автомобиле в больницу, чтобы им оказали помощь», - сообщили в главке, передает Униан.

Как отмечается, 39-летнего водителя, потерявшего сознание, в медицинское учреждение доставил его знакомый. Установлено, что мужчина получил черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители установили личности всех участников конфликта и допросили одну из сторон – двоих мужчин, получивших ранения из пистолета. По словам 33-летнего и 35-летнего потерпевших, причин для того, чтобы в них стрелять, - не было, и они «просто действовали в ответ».

В полиции уточнили, что установить полную картину инцидента будет возможно после получения свидетельств их оппонента и выводов экспертизы.

По факту незаконного завладения транспортным средством, сопряженного с насилием, двум мужчинам объявлено о подозрении (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По факту нанесения им телесных повреждений также начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы, возможна переквалификация этого производства.