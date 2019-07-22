Пользователей предупредили о новом мошенничестве через FaceApp

Фильтр состаривания людей в приложении FaceApp за короткое время стал очень популярен по всему миру. Миллионы людей начали скачивать редактор, этим решили воспользоваться мошенники. Они выпустили фейковую версию, которая заражает гаджеты вирусом. Об этом сообщила международная антивирусная компания ESET.

По словам экспертов, злоумышленники разработали поддельное приложение FaceApp Pro, которое разместили на различных сайтах, в описаниях роликов на YouTube, а также в Google Play.

Пользователи скачивают бесплатную программу, но во время установки начинают всплывать различные окна. В результате человек может оформить ненужные ему подписки на рекламу или платный контент. Кроме того, FaceApp Pro может заразить гаджет вредоносным ПО.

Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо загружать программы только из официальных Google Play и App Store, при этом необходимо внимательно читать комментарии и обращать внимание на рейтинг и число загрузок, передает 360.

Приложение FaceApp было выпущено еще несколько лет назад, но популярным стало только в 2019 году, после того как звезды начали публиковать свои состаренные фотографии в соцсетях.

Фильтры редактора позволяют менять человеку его возраст, прическу, цвет волос и пол. Приложение стало таким популярным, что за 10 дней принесло владельцам около одного миллиона долларов.