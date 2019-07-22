Подростки залезли на шпиль 111-метровой башни

Двое парней без страховок взобрались на небоскреб в Сиднее. Изначально покорить шпиль пытались четверо.

В Сиднее два подростка залезли на вершину шпиля 111-метрового небоскреба башни AWA. Инцидент снял на видео очевидец, ролик появился в Twitter, передает Корреспондент.

Офисный сотрудник увидел, как четверо подростков "штурмуют" шпиль небоскреба. Двое вскоре сдались и спустились назад, а остальные взобрались на самый верх 111-метрового здания. Оно было построено в конце 1930-х годов для радиовещательной компании Amalgamated Wireless Australasia Limited.

Подростки без страховок влезли на радиовышку, один из них делал селфи на высоте, держась одной рукой. Когда парни спустились вниз их задержала полиция.