Натали Портман появится в новом фильме про Тора от Marvel

Четвертый фильм о супергерое Marvel "Thor: love and thunder" (режиссер Тайка Вайтити) выйдет в североамериканский прокат 5 ноября 2021 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании Disney.

"Фильм "Thor: love and thunder" выйдет в североамериканский прокат 5 ноября 2021 года. Четвертый фильм, рассказывающий о судьбе бога грома Тора, также, как и предыдущий, поставит режиссер Тайка Вайтити.

Помимо Криса Хемсворта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии, к роли Джейн Фостер снова возвращается актриса Натали Портман. Именно ее героиня в новом фильме должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира", - говорится в сообщении, передает Тасс.

Тор - супергерой комиксов Marvel. Персонаж основан на образе бога из германо-скандинавской мифологии. В 2011 году на экраны вышел одноименный полнометражный фильм с Крисом Хемсвортом в главной роли.