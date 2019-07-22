Евро и доллар продолжают дешеветь

Курс евро и доллара продолжает снижаться по отношению к молдавскому лею, согласно официальному курсу валют, объявленному Национальным банком Молдовы (НБМ)

Таким образом, евро будет стоить завтра, 23 июля, 19 леев 69 банов, на пять банов меньше, чем сегодня. Доллар потеряет два бана, и остановится на отметке в 17 леев 55 банов.

С другой стороны, украинская гривна подорожает на один бан и будет стоить 68 банов, передает Молдпрес.

Курс румынского лея и российского рубля останется неизменным - 4 лея и 17 банов и, соответственно, 27 банов.

Согласно данным, представленным сегодня НБМ, в июне 2019 года молдавский лей обесценился в среднем на 1,2% по отношению к доллару США, до 18,1714 лея, по сравнению с 17,9549 лея за доллар США в мае.