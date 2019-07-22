Ученые обнаружили самую маленькую акулу в мире

Крошечная акула, помещающаяся в кармане, обнаружена учеными в Мексиканском заливе. Об этом 19 июля сообщает New York Post.

Команда биологов из Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке назвали обнаруженный вид американской карманной акулой — Mollisquama mississippiensis, передает iz.

Тело рыбы исследовалось с помощью компьютерной томографии, рентгенограммы и микроскопа, что позволило изучить ее органы без вскрытия.

Размер акулы составляет 14 см и на сегодняшний день она является единственной представительницей вида. Внутри мышечных желез рыбы живут бактерии, излучающие свет. С помощью этой особенности люминесцентная акула приманивает добычу и отпугивает больших хищников.

Ученый из Университета Флориды Дин Граббс пояснил, что обнаруженный экземпляр стал третьим известным видом акулы, способным выделять светящуюся жидкость.