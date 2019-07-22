Шокирующие кадры вопиющей жестокости. Диакон Геннадий Вэлуцэ привязал собаку к заднему бамперу. Животное было вынуждено бежать за автомобилем десятки километров. Видео разместил в фейсбуке один из водителей. Инцидент произошел близ села Бульбоака Новоаненского района.
Очевидец остановил машину, в которой сидел диакон, и потребовал у него объяснений.
"Можете трактовать это как хотите, но я ехал очень медленно. Я привязал собаку к машине по одной простой причине - чтобы не испачкать салон, и чтобы животное никого не укусило".
Вэлуцэ же сообщил нашим журналистам, что пес был агрессивный и он таким образом хотел помочь обществу.
"Я ехал со скоростью 20 километров в час, чтобы вывезти его из города в Бульбоаку, мы туда уже отвозили собак."
С очевидцем наши репортеры связались по телефону. Он сообщил нам, что собака вовсе не агрессивная, и он оказал ей помощь.
"Я отвез пса домой, потом мы ездили к ветеринару, сделали ему перевязку. Он приходит в себя. Собака очень умная, не агрессивная. Я понимаю, почему ее называли злой, чтобы обелить себя".
Председатель Общества защиты животных Валентина Дудник написала жалобу в полицию и молдавскую Митрополию. На имя Геннадия Вэлуцэ составили протокол, ему грозит до 1200 леев штрафа и тюремный срок, если выяснится, что собака получила увечья в результате его действий. Пресс-секретарь Митрополии Вадим Кейбаш сообщил, что знает пока об инциденте лишь из прессы, но намерен выяснить подробности.
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