За жестокое издевательство над собакой, священнику грозит штраф в 1200 леев

Шокирующие кадры вопиющей жестокости. Диакон Геннадий Вэлуцэ привязал собаку к заднему бамперу. Животное было вынуждено бежать за автомобилем десятки километров. Видео разместил в фейсбуке один из водителей. Инцидент произошел близ села Бульбоака Новоаненского района.

Очевидец остановил машину, в которой сидел диакон, и потребовал у него объяснений.

"Можете трактовать это как хотите, но я ехал очень медленно. Я привязал собаку к машине по одной простой причине - чтобы не испачкать салон, и чтобы животное никого не укусило".

Вэлуцэ же сообщил нашим журналистам, что пес был агрессивный и он таким образом хотел помочь обществу.

"Я ехал со скоростью 20 километров в час, чтобы вывезти его из города в Бульбоаку, мы туда уже отвозили собак."

С очевидцем наши репортеры связались по телефону. Он сообщил нам, что собака вовсе не агрессивная, и он оказал ей помощь.

"Я отвез пса домой, потом мы ездили к ветеринару, сделали ему перевязку. Он приходит в себя. Собака очень умная, не агрессивная. Я понимаю, почему ее называли злой, чтобы обелить себя".

Председатель Общества защиты животных Валентина Дудник написала жалобу в полицию и молдавскую Митрополию. На имя Геннадия Вэлуцэ составили протокол, ему грозит до 1200 леев штрафа и тюремный срок, если выяснится, что собака получила увечья в результате его действий. Пресс-секретарь Митрополии Вадим Кейбаш сообщил, что знает пока об инциденте лишь из прессы, но намерен выяснить подробности.