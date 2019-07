Британские полицейские сняли на видео погоню за человеком, переодетым в костюм динозавра. Ролик был опубликован на Twitter-канале Charles Cross Police и набрал свыше 30 тысяч просмотров, передает Корреспондент.

Кадры демонстрируют, как полицейские, не сдерживая хохота, преследуют на автомобиле "динозавра".

"Заставляет задуматься, как они вымерли", - сказал один из них.

Just another late shift in #Plymouth - We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A