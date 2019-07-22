Погоню полиции за динозавром сняли на видео

В ролике автомобиль с правоохранителями следует за бегущим человеком в костюме динозавра.

Британские полицейские сняли на видео погоню за человеком, переодетым в костюм динозавра. Ролик был опубликован на Twitter-канале Charles Cross Police и набрал свыше 30 тысяч просмотров, передает Корреспондент.

Кадры демонстрируют, как полицейские, не сдерживая хохота, преследуют на автомобиле "динозавра".

"Заставляет задуматься, как они вымерли", - сказал один из них.