В ролике автомобиль с правоохранителями следует за бегущим человеком в костюме динозавра.
Британские полицейские сняли на видео погоню за человеком, переодетым в костюм динозавра. Ролик был опубликован на Twitter-канале Charles Cross Police и набрал свыше 30 тысяч просмотров, передает Корреспондент.
Кадры демонстрируют, как полицейские, не сдерживая хохота, преследуют на автомобиле "динозавра".
"Заставляет задуматься, как они вымерли", - сказал один из них.
Just another late shift in #Plymouth - We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A— Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) July 21, 2019
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