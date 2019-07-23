Ограничение движения в столице: улица Николе Тестемицану частично будет перекрыта до 24 августа

Ограничение движения в столице. С сегодняшнего дня для транспорта частично перекроют улицу Николая Тестемицану. Будет закрыт участок дороги между улицами Иона Инкулеца и Арборилор. Там будут ремонтировать канализационную систему. Завершатся работы 24 августа.

На этот период будут изменены маршруты девятого автобуса, а также микроавтобусов 125, 190 и 191. С улицы Матеевич они будут сворачивать на Пан Халипа, далее по Хынчештскому шоссе, по улице Миорица, Гренобля, Николая Тестемицану и затем по установленному маршруту.

Автомобилистов призывают соблюдать временные дорожные знаки, и по возможности объезжать участок, где проводится ремонт.