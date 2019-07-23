Новый вид мошенничества в интернете. Людям предлагают срочную запись на экзамен по вождению за вознаграждение. В то же время, эта услуга бесплатная. Однако из-за того, что злоумышленники заранее бронируют все ближайшие даты, их можно получить, только заплатив от 200 до 700 леев.
В Агентстве госуслуг о мошеннической схеме знают и уже провели собственное расследование.
"Администраторы таких групп в соцсетях бронировали даты сдачи экзаменов, после чего искали покупателей. А когда поступал заказ, переписывали личные данные", - сказал глава отдела Агентства госуслуг Виктор Колин.
Результаты внутреннего расследования отправили в Антикоррупционную прокуратуру, где виновных попытаются выявить и наказать. А программное обеспечение для записи онлайн усовершенствовали.
"Отныне заявки можно будет отправлять только с молдавского айпи-адреса, кроме того один человек ежедневно сможет делать предварительную запись только на три услуги", - сказал Виктор Колин.
Менять данные в уже существующей записи или аннулировать ее отныне сможет только сотрудник агентства после телефонного звонка от гражданина, на чье имя была сделана запись. Ученики, которых нам удалось застать во время сдачи экзамена признаются, что подобные схемы - пустая трата времени.
"Да конечно это мошенничество, потому что вполне реально записаться, не платя 500 леев лишних . Потому что итак дорого - 500 лей за срочную запись. Просто надо знать пару фишек, например в 7 утра открыть пару страничек с гаджетов и реально записаться".
Другие признают - предложения на черном рынке привлекательны, ведь если все делать легально, то ближайшая доступная запись на экзамен свободна не раньше середины сентября.
"За спешку 500 лей давать, а так ждешь полтора-два месяца. А так ждешь 10 дней всего, тоже есть и плюсы. Но 500 леев много я считаю, очень дорого".
По данным Агентства госуслуг, онлайн-записью на сдачу экзаменов на получения прав воспользовались почти 115 тысяч человек. Запись можно сделать бесплатно на сайте asp.gov.md. А сдача экзамена в срочном порядке будет стоить 500 леев.
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