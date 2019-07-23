Жители Новоаненского района требуют отремонтировать дорогу, разрушенную грузовиками

Требуют отремонтировать дорогу, разрушенную крупнотоннажными фурами. Жители сел Телица Ноуэ и Пухэчень Новоаненского района вышли на протест, устав от пустых обещаний властей. Они утверждают, что дорога между селами пришла в негодность из-за того, что по ней ездят грузовики, работающие в местных карьерах.

"Дорога просто ужасная, как после войны! Нам надоело! Я не могу приехать к своей пожилой матери."

"Мы подали не один иск в суд Новых Анен. Судимся с местной администрацией села Пухэчень, а также с экономическими агентами, которые управляют карьерами."

Местные жители обвиняют в бездействии и полицию.

"Это всего лишь их предположения. Я не могу вам сейчас сказать точно, сколько штрафов было выписано с начала года."

К протестующим вышла и депутат ППДП Инга Григориу. Она заявила, что решит проблему до конца недели. Однако люди больше не верят обещаниям.

"Ничего не делают, все только для себя, только свои вопросы решают.Больше ничего. Они занимаются отставками, увольнениями, назначают на должности своих кумов, посаженных отцов."

Между тем, некоторые водители грузовиков признают, что нередко нарушают правила перевозки грузов.

- Не разрешен груз более 40 тонн.

- Жители соседних сел говорят, что дороги разрушают из-за крупнотоннажных машин.

- Наверное от высоких температур, мне откуда знать. Извините, я занят.

Вышедшие на протест люди заявили, что перекроют дорогу, пока ее не отремонтируют.