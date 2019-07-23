30 молодых людей из Молдовы и Румынии проведут неделю в учебном лагере, организованном НЦБК

30 молодых людей из Молдовы и Румынии решили совместить летний отдых с учебой. Они проведут неделю в летнем учебном лагере, организованном Национальным центром по борьбе с коррупцией. Лекции будут проводить молдавские и румынские специалисты.

"У нас запланирован учебный выезд в Национальный центр по борьбе с коррупцией, встреча с руководством учреждения, а также беседа со следователями и оперативными работниками, которые участвовали во всевозможных специальных операциях", - сказал глава управления НЦБК Ион Прутяну.

Участники лагеря говорят, что в нашей стране коррупция - явление очень распространенное.

"Мы, как и любая другая страна, ежедневно сталкиваемся с этим явлением в области образования, здравоохранении, практически во всех госучреждениях, почти все они коррумпированы."

"В Молдове, как и во многих других странах, это явление сейчас прослеживается очень остро. Но я верю, что со временем мы решим эту проблему."

Десять участников летнего лагеря, приехавших из Румынии, отмечают, что и в их стране это явление очень распространено.

"Коррупция в Румынии очень сильно запущена, она встречается повсеместно. Борьба с ней проходит очень трудно, еще труднее предупреждать ее."

"Нет особой разницы между Румынией и Молдовой. Наши страны очень близки, и хотя одна из них уже входит в Евросоюз, показатель коррупции в обоих странах достаточно высок почти в тех же областях."

Организовали летний учебный лагерь при поддержке Программы развития ООН. Финансирует его Министерство иностранных дел Норвегии.