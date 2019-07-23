Многие депутатские кресла могут остаться свободными, если власть продолжить настаивать на упразднении избирательной системы

Депутатские кресла Андрея Нэстасе, Майи Санду и Виорела Мельника, которые отказались от мандатов, могут остаться свободными, если нынешняя власть продолжит настаивать на упразднении избирательной системы. Этот вопрос обсудили накануне на очередном раунде дебатов на тему внесения поправок в Кодекс о выборах. В нем приняли участие эксперты в области права и лидеры политических партий, не вошедших в законодательный орган.

Ранее парламентское большинство приняло в первом чтении закон об отмене смешанной системы выборов. До конца месяца альянс ПСРМ-ACUM намерен одобрить его в окончательном чтении. Однако это решение может привести ко многим юридическим проблемам, в том числе при организации повторных выборов в тех округах, где избранные депутаты отказались от своих мандатов, считают участники дебатов. Нынешняя власть признает, что у нее пока нет готового решения проблемы.

"Мы слышим много мнений, в том числе со стороны гражданского общества. Люди говорят, что смешанная система была несовершенной. Нужно найти формулу, которая позволит нам двигаться дальше", - сказал депутат ПДС Сергей Литвиненко.

"Согласно действующему закону, выборы в парламент проводились на основе смешанной системы. Мы считаем, что новые выборы в этих округах, где депутаты подали в отставку придется проводить так или иначе. Но мы пока не знаем, как их организовать с практической точки зрения, какие юридические принципы можно применить", - сказал зампредседателя "Нашей партии" Илиан Кашу.

Эксперты призвали власть разработать механизм, который позволит законно дополнить число депутатов.

"Мы не можем согласиться с предложениями наших коллег. При всем уважении, нам придется участвовать в новых выборах. Они должны проводиться по промежуточным правилам, которые должны быть четко прописаны", - сказал эксперт Михай Корж.

Между тем, политики предупреждают о возможности возникновения опасных прецедентов.

"Пора уже завершать все эти обсуждения системы. Парламент был избран законно, он работоспособен и представляет избирателей. Его признали международные организации. А вот создание прецедентов опасно", - сказал председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк.

"Общество не сможет принять этого. Ведь существуют правила. Не совсем понятно, как закон может иметь обратное действие. Мы рекомендуем провести эти выборы одновременно с местными. Это позволит сэкономить средства", - сказал эксперт Валерий Паша.

На прошлой неделе проект закона о внесении поправок в Кодекс о выборах получил положительный отзыв Министерства юстиции. В то же время, были замечания по поводу того, что не была определена процедура дополнения числа депутатов, избранных в одномандатных округах. Также разногласия вызвал пункт о голосовании диаспоры. Им отводилось на выборы два дня, кроме того, они могли голосовать на основании просроченных документов.