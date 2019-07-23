Правительство Санду снова перенесло сроки оказания помощи жильцам рухнувшего в Атаках дома

Время идет, а проблема не решается. Правительство Майи Санду вновь перенесло сроки оказания помощи жильцам рухнувшего в Атаках дома. Премьер заявила, что экспертам, которых наняли оценить ущерб и рассчитать сумму компенсаций, нужно еще несколько дней.

"Мы наняли группу экспертов из Академии наук, которые должны рассчитать сумму дополнительной материальной помощи. Надеемся, что сегодня-завтра получим эти расчеты, и тогда уже сможем принять решение относительно того, какие суммы пойдут на приобретение жилья и дополнительные компенсации", - сказала Санду.

Напомним, подъезд жилого дома в Атаках обрушился 19 июня. В итоге всех жильцов многоэтажки эвакуировали. До сих пор без крыши над головой остаются 46 человек, в том числе 11 детей.

Ранее пострадавшим предлагали за двухкомнатные квартиры 212 тысяч леев, за трехкомнатные - 277. Они просили увеличить сумму хотя бы на 5%. Этот вопрос обещали обсудить с правительством.