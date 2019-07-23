В продаже появились первые молодые орехи: цена от 25 до 30 леев за стакан

В продаже появились первые молодые орехи. И хоть цены на них совсем не низкие, один стакан молодых ядер стоит от 25 до 30 леев - спрос на орехи есть, говорят продавцы. На рынке Дечебал в столичном секторе Ботаника орехами торгуют десятки человек. Продает их и Мария Титика.

"Собираем в поле, в лесополосе, где находим. Некоторые люди не берут, если видят, что ты без перчаток. Я всегда в перчатках, но руки все равно пачкаются."

Стоят торговцы орехами и у Центрального рынка.

"Продаю или я, или дети. Что руки пачкаются - это ничего, со временем все уйдет."

Некоторые покупатели берут недозревшие орехи, другие говорят, что подождут, пока они созреют.

"Попробовала, вкусные, но в прошлом году были вкуснее. Взяла на пробу. Может, еще рано, они недозревшие."

"Нет, не пробовала. Еще рано, подождем немного."

Между тем, специалисты отмечают, что и молодые орехи полезны для здоровья, но покупать их нужно у проверенных людей.

"Орехи полезны, если собраны в собственном саду, у друзей, родных. Мы не можем верить человеку, который говорит, что собрал орехи в своем хозяйстве, потому что чаще всего их собирают на дороге, где много пыли. Эти орехи могут содержать очень большое количество цинка и тяжелых металлов", - сказала нутриционист Виктория Бабицки.