В продаже появились первые молодые орехи. И хоть цены на них совсем не низкие, один стакан молодых ядер стоит от 25 до 30 леев - спрос на орехи есть, говорят продавцы. На рынке Дечебал в столичном секторе Ботаника орехами торгуют десятки человек. Продает их и Мария Титика.
"Собираем в поле, в лесополосе, где находим. Некоторые люди не берут, если видят, что ты без перчаток. Я всегда в перчатках, но руки все равно пачкаются."
Стоят торговцы орехами и у Центрального рынка.
"Продаю или я, или дети. Что руки пачкаются - это ничего, со временем все уйдет."
Некоторые покупатели берут недозревшие орехи, другие говорят, что подождут, пока они созреют.
"Попробовала, вкусные, но в прошлом году были вкуснее. Взяла на пробу. Может, еще рано, они недозревшие."
"Нет, не пробовала. Еще рано, подождем немного."
Между тем, специалисты отмечают, что и молодые орехи полезны для здоровья, но покупать их нужно у проверенных людей.
"Орехи полезны, если собраны в собственном саду, у друзей, родных. Мы не можем верить человеку, который говорит, что собрал орехи в своем хозяйстве, потому что чаще всего их собирают на дороге, где много пыли. Эти орехи могут содержать очень большое количество цинка и тяжелых металлов", - сказала нутриционист Виктория Бабицки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
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ДЕВА
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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