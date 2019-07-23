22-летний парень скончался, упав на высоковольтные провода

Скончался от удара током. 22-летний парень упал на высоковольтные провода, работая на столбе. Трагедия произошла в селе Мирений Ной Новоаненского района. Погибший работал в частной телекоммуникационной компании. Инцидент произошел накануне.

"Он соскользнул, и цепи затронули электропровода. Он был невнимателен", - сказал коллега.

Расследованием случая занялась полиция Новых Анен.

"Нам поступила информация, что парень получил удар током во время проведения работ. Мы побывали на месте происшествия и все зафиксировали."

По словам ответственных за энергетическую безопасность, во время работ не были соблюдены правила охраны труда. Кроме того, телекоммуникационная компания должна

была скоординировать работы с предприятием Железная дорога Молдовы, которой принадлежат высоковольтные провода, однако этого не произошло. Получить комментарии администрации фирмы не удалось, на наш звонок они не ответили.