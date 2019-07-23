Гороскоп на неделю: астролог назвал два знака Зодиака, которым повезет

У Тельцов начало недели может выдаться очень продуктивным и благоприятным, говорится в астропрогнозе.

Астролог Павел Глоба составил новый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 июля. При этом он выделил два знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет везти, пишет SlovoFraza.

Телец

Начало недели может выдаться очень продуктивным и благоприятным, потому что планеты будут находиться в идеальном для Тельцов положении, передает Униан.

В первые пару дней стоит заняться вопросами недвижимости, покупками. Можно обновить гардероб, вложить средства в собственное развитие. Павел Глоба рекомендует представителям данного Знака не начинать ничего нового в эти семь дней.

Стрелец

У Стрельцов начало недели окажется очень позитивным. Это относится прежде всего к 23 и 24 июля. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли, оптимизм и позитивное настроение. Для сохранения такого настроения Стрельцам желательно общаться с приятными людьми и заниматься интересными делами, вовремя отдыхать.

Временно стоит приостановить крупные финансовые траты. Это идеальное время для заведения новых знакомств и поиска любви.

Ранее появился гороскоп астролога Павла Глобы на неделю с 22 по 28 июля 2019 года. Он назвал знаки Зодиака, которым будет непросто в этот период. Это - Овны, Девы, Скорпионы и Козероги.