Google выпустит версию Android для кнопочных телефонов

Компания Google готовит специальную версию операционной системы Android для кнопочных телефонов.

"Предполагается, что новинка выйдет под брендом Nokia", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая модификация Android внешне имеет много общего с системой, устанавливаемой на миллионы современных смартфонов, передает Униан.

"Сохранена общая стилистика, включая светлые оттенки интерфейса и дизайн пиктограмм", - подчеркивает издание. При этом, рабочего стола, как такового, здесь нет – на главный экран просто выводятся информация о времени, дате, заряде батареи, уровне сигнала сотовой сети и открытом приложении.

В частности, на фотографии видно, что на телефоне запущен голосовой ассистент.