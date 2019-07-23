Среди опасных продуктов — сахар, соль, спиртное, выпечка.
Старение можно замедлить, хотя по сути невозможно предотвратить. Одну из главных ролей в данном вопросе играет питание, передает Униан.
Неправильно подобранные продукты могут старить человека. Каких именно продуктов питания следует избегать, рассказали эксперты MedikForum.
Одним из таких продуктов является сахар, который повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающий эластичность и упругость кожи.
Из-за чрезмерного количества соли в организме происходит задержка жидкостей, а это станет причиной мешков под глазами, отеков лица, рук и ног. Изможденный внешний вид точно никого не делает моложе.
Кроме того, отмечается, что на состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин.
Злоупотребление спиртным негативно сказывается на работе всех систем, в том числе отрицательно влияет на состояние кожи. Из-за него может появиться одутловатый цвет лица, сосудистые сеточки, морщины, отеки и многие другие проблемы.
Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы. Они ускорят старение чуть ли не в 10 раз. А всё из-за дисбаланса омега 3 и омега 6, нужных для борьбы с морщинами.
Кофеин, особенно в больших количествах, способен вызвать обезвоживание, что плохо отразится на коже.
Еще один "убийца" молодости – это переработанное мясо, например, колбаса и другие подобные продукты. Замыкает список выпечка и другие сладости.
Ранее эксперты из Германии назвали привычки, которые заставляют нас стареть раньше времени.
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