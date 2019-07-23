Вызывают старение: названы продукты-"убийцы" молодости

Среди опасных продуктов — сахар, соль, спиртное, выпечка.

Старение можно замедлить, хотя по сути невозможно предотвратить. Одну из главных ролей в данном вопросе играет питание, передает Униан.

Неправильно подобранные продукты могут старить человека. Каких именно продуктов питания следует избегать, рассказали эксперты MedikForum.

Одним из таких продуктов является сахар, который повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающий эластичность и упругость кожи.

Из-за чрезмерного количества соли в организме происходит задержка жидкостей, а это станет причиной мешков под глазами, отеков лица, рук и ног. Изможденный внешний вид точно никого не делает моложе.

Кроме того, отмечается, что на состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин.

Злоупотребление спиртным негативно сказывается на работе всех систем, в том числе отрицательно влияет на состояние кожи. Из-за него может появиться одутловатый цвет лица, сосудистые сеточки, морщины, отеки и многие другие проблемы.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы. Они ускорят старение чуть ли не в 10 раз. А всё из-за дисбаланса омега 3 и омега 6, нужных для борьбы с морщинами.

Кофеин, особенно в больших количествах, способен вызвать обезвоживание, что плохо отразится на коже.

Еще один "убийца" молодости – это переработанное мясо, например, колбаса и другие подобные продукты. Замыкает список выпечка и другие сладости.

Ранее эксперты из Германии назвали привычки, которые заставляют нас стареть раньше времени.