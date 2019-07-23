В Исландии откроют мемориал в честь первого ледника, уничтоженного глобальным потеплением

В этом году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm.

В Исландии планируют открыть мемориальную доску в честь бывшего ледника Окйекюдль, который первым потерял свой статус из-за глобального потепления. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Бывший ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров и потерял свой статус ледника, передает Униан.

Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, ведущий исландский автор Андри Снэр Магнасон и геолог Оддур Сигурдссон возглавят церемонию открытия на месте ледника в Боргарфйордюре 18 августа.

"В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, повторят его судьбу", - говорится на табличке на исландском и английском языках. "Этот памятник – признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать.

Только вы знаете, удалось ли нам это", - говорится в послании будущим поколениям. Мемориал датирован августом 2019 года и содержит пометку "415ppm CO2" – речь идет о рекордном уровне в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированном в атмосфере в мае этого года.