Киану Ривз взволновал фанатов трогательным поступком

Актер приехал к своей фанатке во время съемок фильма.

Голливудский актер Киану Ривз покорил сердца поклонников добрым поступком, сообщает CNN.

Фанатка звезды Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки фильма, над которым сейчас работает Ривз, табличку с надписью «Ты потрясающий», передает Униан.

Он заметил картонку по дороге к локации и спустя несколько часов приехал к девушке.

На табличке он в ответ написал «Стейси, ты потрясающая».

Затем он поговорил и сделал фотографии с Хант и ее сыновьями.