Премьер-министр Майя Санду неоднозначно ответила на вопрос о назначении генпрокурора из Европы

Премьер-министр Майя Санду уклончиво ответила на вопрос о назначении генпрокурора из-за границы, даже если раньше настаивала на том, чтобы он был европеец.

"Нужен смелый и профессиолнальный человек, который ссможет взять на себя ответственность за скорейшее раскрытие серьезных коррупционных дел, с которыми столкнулась Молдова", - сказала Санду.

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