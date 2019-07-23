В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек

30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушуют в центральных районах Португалии.

С огнем борются более 1500 пожарных, вертолеты и самолеты, с помощью авиации удалось взять под контроль ряд очагов, передает Euronews.

Работу пожарных осложняет установившаяся чрезвычайно жаркая погода, сильные порывы ветра и гористая пересеченная местность. Причиной бедствия называют поджог, поскольку возгорания произошли примерно в одно и то же время сразу в пяти местах в одном районе. Один подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело, передает Униан.

Напомним, из-за лесного пожара около 10 тысяч туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг.