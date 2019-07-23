Определена лучшая европейская страна для покупки жилья

Легче всего накопить на собственную недвижимость могут португальцы. На это в среднем уйдет 3,8 года.

Специалисты установили, что жители Португалии могут быстрее других накопить на собственное жилье. Об этом говорят данные исследования, проведенного международной консалтинговой компании Deloitte.

Согласно статистике, в Португалии потребуется откладывать в среднем 3,8 года для покупки собственной недвижимости. Это наивысший показатель среди других стран Евросоюза, передает Корреспондент.

На втором месте идут Бельгия и Дания, где копить придется порядка пяти лет. А следом за ними идут Австрия, Италия и Венгрия. В этих странах накопить на недвижимость можно за период от 5,7 до 7,1 года.

В Польше собственное жилье можно приобрести за 7,5 лет, а в Хорватии - за 7,9 лет.

Дольше всех в Европе вынуждены копить жители Чехии - на это потребуется 11 лет. Довольно длительный период накопления отмечается в Латвии и Великобритании - 10,1 и 9,4 года.