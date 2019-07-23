Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон

Знаменитость умерла в возрасте 92 лет. Он снялся в двух фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде.

В США скончался актер Дэвид Хедисон, который известен, прежде всего, благодаря съемкам в бондиане. Он "почил с миром", как отметили родственники, на 93 году жизни. Об этом пишет Variety.

"Даже в нашей глубокой печали нас утешает память о нашем замечательном отце. Он любил нас всех нежно и выражал эту любовь каждый день. Его обожали многие, и все извлекали выгоду из его теплого и щедрого сердца", - сказано в семейном официальном сообщении, передает Униан.

За свою продолжительную карьеру актер снялся в двух частях бондианы - фильмах Живи и дай умереть (1973 год) и Лицензия на убийство (1989 год), в которых сыграл агента ЦРУ Феликса Лейтера.

Также на его счету большое количество ролей как в полнометражных лентах, так и в сериалах.