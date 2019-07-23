Найдено неожиданное средство против рака

Особая жидкость моллюсков способна полностью подавить рост злокачественных опухолей у мышей.

Ученые нашли неожиданной и эффективное средство против рака. Об этом сообщает Phys.org.

В Университете Уханя в Китае специалисты выяснили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли, передает Корреспондент.

Все дело в наночастицах, содержащихся в чернилах моллюска. Специалисты провели исследование на мышах и казалось, что наночастицы из чернила каракатицы обладают способностью превращать иммунные клетки-макрофаги М2 в макрофаги М1. Первые в большом количестве содержатся в раковых опухолях и у них подавлена противоопухолевая функция. А вторые макрофаги разрушают опухолевые клетки "переваривавшая" их и активируя Т-лимфоциты.

В ходе экспериментов ученые установили, наночастицы в "комплекте" с инфракрасным светом уничтожают более 90 процентов опухолевых клеток в культурах, и почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований в живых мышах. Также они останавливают формирование метастазов.

Ученые разрабатывали искусственные наночастицы, но они дорогие и сложны в изготовлении. Обнаружение наночастиц в чернилах каракатицы может помочь создать действенное и доступное лекарство против рака.