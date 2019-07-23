Власти рекомендуют гражданам страны пока не выходить из домов без особой на то необходимости.
Правительство Венесуэлы отменило рабочий день во вторник и занятия в учебных заведениях из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны.
Об этом 23 июля сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в Twitter.
"С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. (Гражданам) не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости", – написал министр, передает Корреспондент.
Напомним, вечером в понедельник произошло массовое отключение электроэнергии в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.
Как известно, с начала марта в Венесуэле происходят отключения электроэнергии, затрагивающие большинство регионов. Власти объясняют проблемы вмешательством со стороны США и оппозиции.
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