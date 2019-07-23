Отмена ограничений: перевозчики из Молдовы могут находиться на территории Украины больше 90 дней

Отмена ограничений. Пассажирские и грузовые перевозчики Молдовы и Украины могут находиться на территории этих стран неограниченное время.

С сегодняшнего дня в силу вступил соответствующий двусторонний протокол, подписанный молдавскими и украинскими кабминами в октябре прошлого года. Переговоры по этому поводу вело правительство Павла Филипа. Они продолжались два года. Тем не менее, премьер Майя Санду присвоила эту заслугу себе.

Две недели назад, после визита в Киев, она заявила в прямом эфире в фэйсбуке, что Украина отменила ограничение на пребывание в стране молдавских перевозчиков. В ответ на это Павел Филип привел строчки из басни Донича про муху, в которой она хвалится чужими заслугами.