В кафе Одессы ночью произошла стрельба

По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать.

В Одессе посетитель развлекательного заведения в ответ на просьбу персонала оплатить счет открыл стрельбу. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 23 июля в одном из кафе в Приморском районе Одессы, куда нетрезвый 19-летний парень пришел с другом.

Только друзья устроились за столиком, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку, передает Корреспондент.

По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. Уже на улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов. 19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Его товарищ привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".