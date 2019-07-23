Диакон Геннадий Вэлуцэ, который привязал собаку к заднему бамперу машины, не раз попадал в центр внимания общественности. Ziarul de Gardă писал, что три года назад Геннадий Вэлуцэ был одним из 400 доноров, которые оказали финансовую поддержку социалисту Игорю Додону в президентской избирательной кампании. Он пожертвовал на нее 50 тысяч леев. Однако происхождение денег Валуцэ не смог объяснить до сих пор.
"Это как в том случае, когда говоришь: брат, я слышал, ты занимаешься блудом, ведешь себя распущенно, и вы бы обиделись и оскорбились. Они взяли информацию из источника, который я не проверил. Ну написали, и бог с ними", - сказал диакон Геннадий Валуцэ.
Имя Геннадия Вэлуцэ значится в списке доноров избирательной кампании Игоря Додона, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии.Сам диакон эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
"Честно говоря, тогда, когда я участвовал в разных кампаниях, особенно, в борьбе за православные ценности, неудивительно, что появились такие статьи. Я не буду вникать в историю и комментировать это. Я должен проверить эту информацию, в каком контексте, на каком основании и откуда она появилась. Это тот же Геннадий Вэлуцэ, или это подстава", - сказал Геннадий Валуцэ.
Известен Геннадий Валуцэ и как организатор протестов против столичной мэрии, молдавской Митрополии и ЛГБТ-сообщества. В этом году в праздник Крещения он сделал селфи с пожилыми людьми, прикованными к постели, и разместил фото в соцсетях. Снимок вызвал шквал критики. Люди писали, что такое поведение недостойно церковного деятеля. После этого Вэлуцэ удалил фото.
Четыре года назад молдавская Митрополия отстранила диакона от ведения религиозных служб. Она обвинила его в разжигание ненависти, а также в использовании различных неправомерных средств, ведущих к очернению образа церкви. Тогда Вэлуцэ заявил, что его наказали за протесты, которые он организовал, в том числе в Митрополии.
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