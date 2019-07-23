Группа судей заявляет о давлении и вмешательстве в судебный процесс как со стороны политического, так и гражданского общества. 31 магистр из районного суда Кишинева и штаб-квартиры подписали совместное заявление на этот счет, направленное в Высший совет магистратуры. Они требуют уважения их независимости и требуют отставки членов ВСМ.
Магистры говорят, что хотят реформировать систему, но это должно происходить без внешнего вмешательства.
"Это заявление было сделано в результате давления на судебную систему. Я лично не смотрю телевизор, но последние передачи, заявления, которые я видела, пугают меня, я думаю, что в судебную систему брошено достаточно грязи", - сказала ЛИВИЯ МИТРОФАН, судья в Кишиневском суде.
"Мы призвали уважать независимость судей и все реформы, проводимые в соответствии с принципами", - сказала АЛЕНА МИРОН, судья Кишиневского районного суда.
Подписавшиеся также требуют отставки членов Высшего совета магистратуры.
"Я попросила Совет признать, что он не смог осуществить правосудие и обеспечить независимость судей. Они должны бояться тех, кто нарушает закон", - говорит ВИКТОРИЯ САНДУША.
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