Картины в VR: как создаются шедевры виртуальными кистями и красками

VR рисования не требует особой подготовки, и овладеть процесс может даже ребенок.

Виртуальную реальность можно не только наблюдать, но и рисовать в ней. Для творения своих шедевров пользователю нужен соответствующий интерфейс и VR шлем.

Так художница Анна Жиляева рисует на своем YouTube-канале картины в 3D-реальности. Художница может не только создавать новые картины, но и «интерпретировать» всемирно известные, передает Униан.

Со своими выступлениями Анна ездит по всему миру. Клиентами художницы являются такие компании, как Google, HTC Vive, Microsoft, Tilt Brush, IBM. VR рисования не требует особой подготовки, и овладеть процесс может даже ребенок.

До недавнего времени подобного рода приложениями могли пользоваться только программисты. Сейчас приобрести приложение Tilt Brush и творить имеет возможность любой человек на планете.