Компания Marvel готовит для фанатов несколько картин, сериалов и даже анимационный фильм.
Американская компания Marvel раскрыла секреты относительно будущего своих кинопроектов.
Четвертая кинофаза от Marvel будет включать в общей сложности 10 проектов - 6 полнометражных фильмов и 4 сериала (один из них анимационный).
При этом как в фильмах, так и в сериалах к своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих лент. Первой 1 мая 2020 года в прокат поступит долгожданная картина «Черная вдова».
Супергероиню-шпионку Наташу Романову снова сыграет Скарлетт Йоханссон. Следующим станет сериал о супергерое Соколе с Энтони Маки и Себастианом Стэном в главных ролях. Выход сериала «Сокол и Зимний солдат» запланирован на осень 2020 года.
В ноябре 2020 года ожидается еще одна кинопремьера от Marvel - «Вечные». Главные роли исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Это будут совершенно новые для киновселенной Marvel персонажи, которых ждут космические приключения, передает Униан.
Еще одной новинкой станет фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», который выйдет в феврале 2021 года. Это рассказ о супергерое-мастере боевых искусств Шанг-Чи, которого сыграет канадец Симу Лью. Весной 2021 года запланирован выход сериала «ВандаВижн». В центре сюжета окажутся Багровая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани).
В мае 2021 года выйдет вторая часть фильма «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия». Тогда же запланирован выход долгожданного сериала «Локи». В нем речь пойдет о сводном брате Тора - одного из самых любимых персонажей фанатов Marvel.
Летом 2021 года планируется выпуск анимационного сериала «Что если ...?». Персонажей должны озвучить многие актеры, известные по кинофильмам Marvel.
Осенью 2021 года выйдет сериал «Соколиный глаз», где меткого стрелка Клинта Бартона снова сыграет Джереми Реннер. Завершит четвертую фазу киновселенной Marvel четвертая часть Тора «Тор: Любовь и гром».
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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