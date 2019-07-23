Хирург из Оргеева был приговорён за врачебную ошибку, повлекшую смерть пациента

Хирург из Оргеева был приговорён к трём годам тюрьмы условно за врачебную ошибку, которая привела к смерти человека.

По данным прокуроров, дело было в 2015-м году. 67-летний пациент попал в больницу из-за острой задержки мочеискускания, а врач назначил лекарства, которые несовместимы с астмой и вызывают анафилактические реакции.

После приёма препаратов мужчина скончался, передает canal3.

Известно, что 43-летний хирург проработал в районной оргеевской больнице 18 лет. На заседании суда он заявлял, что невиновен.

Приговор может быть обжалован.