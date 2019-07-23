Сотрудника полиции задержали по подозрению в пассивной коррупции

Сотрудника инспектората полиции сектора Центр задержали на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции.

По данным следствия, он просил у предпринимателя 10 тысяч леев, чтобы не документировать якобы выявленные нарушения.

Доказательства о незаконных действиях задержанного собрали сотрудники службы внутренней безопасности и борьбы коррупцией совместно со столичной прокуратурой. Основанием для проверки стала жалоба потерпевшего.

Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы и до 160 тысяч леев штрафа.