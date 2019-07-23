Под Одессой закроют самые популярные пляжи

В Татарбунарском районе Одесской области на некоторое время закроют для посещений пляжи. Об этом сообщает Татарбунарская районная государственная администрация.

Отдыхающим придется воздержаться от пользования пляжами 24 и 25 июля с 7 утра до 23 ночи.

Сообщается, что причиной данных ограничений являются военные учения, которые будут проходить на территории побережья Черного моря между популярными курортами - от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка (включительно), передает mignews.

Поскольку любые испытания, которые будут происходить во время учений, потенциально опасны, местных жителей и туристов просят не находиться в указанном районе в определенные сроки.