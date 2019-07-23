Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон уже в четверг проведет первое заседание нового правительства Великобритании.

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании, передает Корреспондент.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 23 июля.

Джонсон был фаворитом финального голосования за должность премьера.

В решающем туре за его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента – действующего министра иностранных дел Джереми Ханта – 46656. Явка составила 87,4%.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов уже в среду, 24 июля, официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.