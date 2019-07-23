РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

Источник