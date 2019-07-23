Более 30 человек погибли в результате ударов молний в Индии

Более 30 человек погибли и несколько получили ранения в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

По семь человек погибло в Канпуре и Фатехпуре, пять - в Джханси, четыре - в Джалауне, три - в Хамирпуре, два - в Газипуре и по одному - в районах Джанпур, Пратапгарх, Канпур-Дехат и Читракут, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ, передает Униан.

Отмечается, что по меньшей мере 13 человек получили ранения.

Напомним, в течение пяти минут в американском штате Калифорния метеорологи зафиксировали полторы тысячи молний.