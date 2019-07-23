Специалисты из Научно-медицинского центра Техасского университета пришли к выводу, что горячая ванна улучшает качество сна. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDirect.
Ученые проанализировали 5322 работы, посвященные теме сна и отобрали из них 13, которые соответствовали всем научным стандартам. Выяснилось, что слегка горячая ванна не только помогает поддерживать гигиену, но и является отличным снотворным. Кроме того, она помогает в профилактике депрессии.
По словам медиков, для крепкого и здорового сна температура воды должна быть около 40-42 градусов. Принимать душ или ванну следует за 1–2 часа до отхода ко сну, передает IZ.
Как показали исследования, у всех участников, которые устраивали себе горячие водные процедуры перед сном, увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние.
Также для улучшения качества сна врачи советуют отказаться от спиртных напитков и кофе в вечернее время.
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