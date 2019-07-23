Warner Bros. экранизирует комикс о советском Супермене

Кинокомпания Warner Bros. совместно с компанией DC Entertainment займутся экранизацией комикса о Супермене из СССР. Об этом пишет CBR.

Комикс под названием Superman: Red Son рассказывает о супергерое, который вырос в Советском Союзе. По словам автора комикса Марка Миллара, в детстве ему пришло в голову пофантазировать на тему тог, что был бы, если бы ракета Супермена приземлилась не в Канзасе, а в советском колхозе и вместо работы в издании Daily Planet он стал бы репортером газеты «Правда». Миллар уточнил, что при таком раскладе разваливается не США, а СССР.

По сюжету Супермена усыновляет советский вождь Иосиф Сталин, а после его смерти Супермен становится Генсеком партии, разрываясь между долгом перед страной и долгом перед человечеством, передает IZ.

Отмечается, что сериал по комиксу уже выходил в 2009 году, режиссером стал Дилан Коберн. Релиз новой ленты намечен на 2020 год.