В Shazam назвали самые разыскиваемые песни

Приложение по поиску музыкальных композиций Shazam опубликовало рейтинг десяти самых разыскиваемых песен в мире за первое полугодие 2019 года.

По данным сервиса, самой разыскиваемой среди русских исполнителей стала композиция Life певицы Zivert.

Вторую позицию в рейтинге занял трек диджея Ilkay Sencan — Do it.

Третья строчка закрепилась за композицией продюсера Aaron Smith feat. Luvli — Dancin (Krono Remix), передает Lenta.

Также в топ-10 вошли песни: Artik & Asti feat. Артём Качер — "Грустный дэнс", Billie Eilish — bad gu, Havana feat. Yaar — I Lost You, Звонкий — Golosa, Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane — Survive, Ariana Grande — 7 Rings и Filatov & Karas — Au Au.

Поисковые запросы в целом по миру вывели на первое место в 2019 году трек Calma (Remix) пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko.

Но самым запрашиваемым в приложении Shazam автором назван продюсер и диджей Calvin Harris. Среди исполнительниц названа американка Billie Eilish.

При этом именно этой певице удалось установить рекорд по продолжительности нахождения в лидерах рейтинга. Её песня Bad Guy в течение десяти недель была самой разыскиваемой пользователями сервиса.