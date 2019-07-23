Единая европейская валюта подешевеет в среду, 24 июля, на 10 банов и будет стоить 19 леев 59 банов, согласно данным, обнародованным Нацбанком.
В то же время, доллар потеряет три бана и остановится на отметке 17 леев 52 бана, передает Молдпрес.
Румынский лей подешевеет на два бана, его цена составит 4 лея 15 банов.
Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 68 банов и 27банов, соответственно.
По данным НБМ, в июне 2019 года степень покрытия чистого спроса экономических агентов на валюту чистым предложением валюты от физических лиц составила 103,9% по сравнению с 84,6% в мае 2019 года.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei