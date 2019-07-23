Евро подешевеет по отношению к лею

Единая европейская валюта подешевеет в среду, 24 июля, на 10 банов и будет стоить 19 леев 59 банов, согласно данным, обнародованным Нацбанком.

В то же время, доллар потеряет три бана и остановится на отметке 17 леев 52 бана, передает Молдпрес.

Румынский лей подешевеет на два бана, его цена составит 4 лея 15 банов.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 68 банов и 27банов, соответственно.

По данным НБМ, в июне 2019 года степень покрытия чистого спроса экономических агентов на валюту чистым предложением валюты от физических лиц составила 103,9% по сравнению с 84,6% в мае 2019 года.