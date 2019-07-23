В Молдове цены на овощи выросли почти втрое, по сравнению с прошлым годом

Некоторые молдавские овощи стоят столько же, сколько и экзотические фрукты, а то и дороже. На столичном Центральном рынке цены на чеснок, морковь, баклажаны и кабачки выросли по сравнению с прошлым годом почти втрое. Чеснок сейчас стоит на четыре лея дороже лимонов или апельсинов. А помидоры на пять леев дороже бананов.

"Все дорого - лук, морковь. Свекла стоит восемь леев, никогда так дорого не продавали. Когда такое было, чтобы в конце июля лук стоил 10-12 леев? В прошлом году он стоил три с половиной, максимум четыре лея".

"Лук-севок был дорогой, были дополнительные расходы. Морковь продают по восемь леев, а была по пять".

"Баклажаны стоили 1, 2, 3 лея. Сейчас - 10 леев, и это самые мелкие, более крупные могут стоить и дороже - 12-15 леев".

"Подорожала стручковая фасоль, кабачки, а больше всего помидоры. Стручковая фасоль подорожала на пять леев, кабачки стоили четыре лея, а теперь - восемь".

Продавцы объясняют подорожание низким урожаем. А виной этому, говорят они, непогода.

Между тем, покупатели говорят, что из-за высоких цен останутся без заготовок на зиму.

"Все дорого. Картофель, морковь, капуста. Раньше в это время так дорого не было. В прошлом году было дешевле, а в этом году... особенно помидоры, очень дорогие".

Тем временем, торговцы не исключают и повышение цен на кукурузную и пшеничную муку.