Власти намерены вернуть 20-ти процентный налог для отелей и ресторанов

Правительство Санду лишает бизнес-среду тех льгот, которые предприниматели получили от кабмина Филипа. Власти намерены снова вернуть 20-ти процентный налог для отелей и ресторанов. Об этом заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

"Это не коснется малоимущих слоев населения. Эти меры не обсуждали в обычном режиме, так как они уже были обговорены с Международным валютным фондом", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

Кроме того, Гаврилица объявила, что с нового года отменят талоны на питание. Они, по мнению главы минфина, не приносят пользу ни работникам, ни их работодателям. И этот вопрос не выносился на публичное обсуждение.

Закон о талонах на питание вступил в силу в начале прошлого года. Его внедрили по инициативе тогдашнего председателя парламента Андриана Канду. Талоны номиналом 45 леев выдаются за каждый рабочий день дополнительно к зарплате.