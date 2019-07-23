Молдова получит три гранта от Еврокомиссии

Правительство Молдовы на заседании во вторник утвердило три постановления, предусматривающих начало переговоров и подписание договоров о финансировании с Еврокомиссией по выделению Молдове грантов на общую сумму в 43,1 миллиона евро.

Первый грант в размере восьми с половиной миллионов евро направят на реформирование судебной системы и борьбу с коррупцией. Это соглашение в течение семи лет будет внедрять немецкое агентство по международному сотрудничеству.

Второе соглашение, предполагает выделение 23,5 миллиона евро на поддержку регионов республики. Деньги направят на улучшение условий жизни граждан и создание рабочих мест.

Третий грант-10,7 млн евро, Молдова получит на реализацию Соглашения об ассоциации в борьбе с насилием, в социальной сфере и гендерном равноправие.